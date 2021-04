Advertising

StellantisBlog : Le parole di #Meunier confermano un dato di fatto: anche nel settore auto il #MadeInItaly “vero” è molto richiesto… - MaxOlivo90 : JEEP - Meunier: 'A Melfi grande successo, faremo molti investimenti' - antoninorusso64 : RT @quattroruote: Christian #Meunier, presidente della #Jeep, si è detto soddisfatto delle fabbriche italiane: 'A #Melfi grande successo, f… - zazoomblog : Jeep - Meunier: A Melfi grande successo faremo molti investimenti - #Meunier: #Melfi #grande #successo - zazoomblog : Jeep - Meunier: A Melfi grande successo faremo molti investimenti - #Meunier: #Melfi #grande #successo -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Meunier

Quattroruote

Il direttore del marchioha detto chiaro e tondo che la sua azienda punterà sui SUV ibridi per conquistare l'Europa Ha appena lanciato una nuova versione della sua fascia media adattata ...conferma poi sia la più piccola delle, in arrivo prossimamente prodotta in Europa, sia un elemento caro a noi italiani: il marchio americano di Stellantis non tradirà il proprio spirito ...In queste ultime settimane, lo stabilimento di Melfi, sede di produzione delle Jeep Compass e Renegade e della Fiat 500X, è finito in prima pagina per via del costante ricorso alla cassa integrazione, ...Lo ha ribadito venerdì il direttore del marchio Christian Meunier. Jeep punta sui suoi SUV ibridi per guadagnare terreno in Europa. Il direttore del marchio Jeep Meunier ha detto chiaro e tondo che la ...