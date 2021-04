Isola | cosa fa Andrea Cerioli senza telecamere? Parlano due ex naufraghi

Advertising

MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - IsolaDeiFamosi : Niente giri di parole per Tommaso: 'Cosa ne pensi dell'amicizia con Vera?' #Isola - interistadoc_ : RT @CIAfra73: Facciamo una bella cosa: Noi diamo Rosolino a #Supervivientes2021 e ci prendiamo Lara Álvarez all'#Isola #SVGala1 https:/… - sparklingsoull : RT @CIAfra73: Facciamo una bella cosa: Noi diamo Rosolino a #Supervivientes2021 e ci prendiamo Lara Álvarez all'#Isola #SVGala1 https:/… - Reberebby215 : RT @destructibless: Ma chi sono peggio quelle che “ma cosa c’entra Oppini con l’isola, basta invitare i gieffini!!” che in realtà hanno sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola cosa

Formatonews

... come amministratori locali, stiamo spingendo per rendere la nostraCovid free'. Esulta il ... Sindaco Tropea: una boutade 'Intanto non capisco una, se ci sono delle indicazioni che arrivano ...Difatti l'ex naufrago dell'dei Famosi , appena ha ripreso in possesso i suoi profili social, ...ha detto? Il giovane modello di origini indiane ha rivelato di credere che ormai nel 2021 non ...«Sull'isola - spiega Ferrandino - arriveranno 30 medici a cui si ... bisogno di certezze per poter programmare la loro attività». «Intanto non capisco una cosa, se ci sono delle indicazioni che ...E perché ho fatto il vaccino per L’Isola? Ma cosa dite, io non ho mai fatto il vaccino per il Covid, così come nessun altro naufrago. Abbiamo fatto la profilassi classica per le malattie tropicali, ...