Inter | niente quarta maglia contro il Cagliari | la Lega Serie A dice no

Advertising

interliveit : #Inter, niente quarta maglia contro il #Cagliari - Rossonerosempr1 : E ma Suning. Madona vaca la storia passata del Milan cinese non ha insegnato un bel niente... O suning vende o l’In… - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: Inter, niente quarta maglia nella gara contro il Cagliari - Damiano__89 : RT @CalcioFinanza: Inter, niente quarta maglia nella gara contro il Cagliari - PARITALA3333 : RT @marifcinter: L'Inter giocherà in classico nerazzurro, niente quarta maglia domenica alle 12:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter niente

MilanLive.it

L'UNICA VITTORIA - Perché poi a volte ci dimentichiamo che l'ha vinto solo una partita nel ... Un gol annullato giustamente, per carità, ma per un dettaglio che non spostaa livello '...Fece notizia solo per la clamorosa gaffe dell'in sede di presentazione della lista UEFA, che ...di più lontano dalla realtà. Arrivato per rimpiazzare Eto'o riuscì nell'epica impresa di ...Le dichiarazioni di Conte al termine di Inter-Sassuolo (“Con questo atteggiamento saremmo ancora in Champions”) mi hanno fatto venire in mente, per contrasto, l ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuta Maria Grazia Barile, giornalista dell'emittente genovese di Telenord.