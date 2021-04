Infrastrutture | Giovannini dispone Piano di Sorveglianza per migliorare sicurezza gallerie

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentare ladellestradali e autostradali e migliorarne l’efficienza. È questo l’obiettivo della circolare firmata oggi dal Ministro dellee della Mobilità Sostenibili, Enrico, la quale, aggiornando il quadro tecnico-regolatorio definito dalla circolare emessa nel luglio del 1967, introduce un nuovo approccio per le attività die gli interventi di manutenzione per ledella rete stradale nazionale e delle autostrade. Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un “di” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. In particolare, confermando l’uso di modalità innovative e tecnologie avanzate ...