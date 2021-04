IndyCar, Rinus VeeKay rompe un dito nei test di Indianapolis (Di venerdì 9 aprile 2021) Rinus VeeKay ha concluso anticipatamente il test di ieri dell’IndyCar Series all’Indianapolis Motor Speedway in seguito ad un violento incidente alla prima impegnativa piega del famoso catino americano. L’olandese, alfiere di Ed Carpenter, ha perso il controllo dell’auto ed ha colpito le barriere di protezione dopo aver toccato l’erba posizionata nella zona interna. Il pilota della Chevrolet è uscito con le sue gambe dall’auto, ma ha riportato la rottura di un dito. Il personale medico di IndyCar ha concesso al 20enne di continuare a guidare ed ha inserito una stecca temporanea che si adatta sotto il guanto. Questa soluzione verrà rimpiazzata nei prossimi giorni da una soluzione in fibra di carbonio. Rinus VeeKay ha affermato alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021)ha concluso anticipatamente ildi ieri dell’Series all’Motor Speedway in seguito ad un violento incidente alla prima impegnativa piega del famoso catino americano. L’olandese, alfiere di Ed Carpenter, ha perso il controllo dell’auto ed ha colpito le barriere di protezione dopo aver toccato l’erba posizionata nella zona interna. Il pilota della Chevrolet è uscito con le sue gambe dall’auto, ma ha riportato la rottura di un. Il personale medico diha concesso al 20enne di continuare a guidare ed ha inserito una stecca temporanea che si adatta sotto il guanto. Questa soluzione verrà rimpiazzata nei prossimi giorni da una soluzione in fibra di carbonio.ha affermato alla ...

