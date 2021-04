Guardia Sanframondi, al via le manifestazioni per l’arrivo, a maggio, dell’ottava tappa del Giro d’Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) Con la presentazione della futuristica bicicletta ideata e realizzata da Salvatore Tribisonna (classe 1979, ex ciclista professionista guardiese) hanno preso il via le iniziative varate per l’arrivo dell’8^ tappa della 104esima edizione del Giro d’Italia, prevista per il 15 maggio prossimo. L’esemplare, realizzato tutto in carbonio e in mostra nella casa comunale, sarà impreziosito dalla firma del vincitore della tappa che da Foggia, dopo 173 km di cui una sessantina in terra sannita, giungerà alla Via Parallela della cittadina guardiese che vive, di giorno in giorno, un’attesa sempre più coinvolgente e che in questi giorni ha registrato, tra l’altro, la presenza di registi e tecnici della Rai e la visita di Pino Cutolo, presidente della Federazione Ciclistica Italiana per la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 aprile 2021) Con la presentazione della futuristica bicicletta ideata e realizzata da Salvatore Tribisonna (classe 1979, ex ciclista professionista guardiese) hanno preso il via le iniziative varate perdell’8^della 104esima edizione del, prevista per il 15prossimo. L’esemplare, realizzato tutto in carbonio e in mostra nella casa comunale, sarà impreziosito dalla firma del vincitore dellache da Foggia, dopo 173 km di cui una sessantina in terra sannita, giungerà alla Via Parallela della cittadina guardiese che vive, di giorno in giorno, un’attesa sempre più coinvolgente e che in questi giorni ha registrato, tra l’altro, la presenza di registi e tecnici della Rai e la visita di Pino Cutolo, presidente della Federazione Ciclistica Italiana per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi Giro d'Italia, in Provincia riunione per preparare l'evento Benevento . Si è svolta stamani una riunione in preparazione della 8a tappa Foggia - Guardia Sanframondi del prossimo 15 maggio per la 104a edizione del Giro ciclistico d'Italia. Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha voluto riunire in Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori ...

8a Tappa Foggia - Guardia Sanframondi del Giro d'Italia Si è svolta stamani una riunione in preparazione della 8 a tappa Foggia - Guardia Sanframondi del prossimo 15 maggio per la 104a edizione del Giro ciclistico d'Italia. Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ha voluto riunire in Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori ...

Guardia Sanframondi: Con 'Italia in Rosa' al via gli eventi per l'arrivo del Giro d'Italia NTR24 Guardia Sanframondi, al via le manifestazioni per l’arrivo, a maggio, dell’ottava tappa del Giro d’Italia “Nonostante le difficoltà del momento legate alla pandemia – ha dichiarato Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi –, non posso sottacere di essere felice ed emozionato. Sono certo che ...

DA TORINO A MILANO, LE CITTÀ DEL GIRO ILLUMINATE DI ROSA 8ª tappa – 15/05/2021 – Foggia - Guardia Sanframondi: la Fontana del Sele a Foggia e il Castello Medievale di Guardia Sanframondi. 9ª tappa – 16/05/2021 – Castel di Sangro - Campo Felice: Basilica di ...

