Grazie all'intelligenza artificiale rinasce il dipinto nascosto dietro un quadro di Picasso (Di venerdì 9 aprile 2021) Applicando algoritmi di immagine ai raggi X, gli scienziati hanno ridato colore al paesaggio nascosto sotto “La mendicante accovacciata” Individuato per la prima volta nel 2018, oggi l’IA ha ricreato l’opera d’arte su cui Picasso aveva disegnato “La mendicante accovacciata”: era di Santiago Rusiñol Leggi su it.mashable (Di venerdì 9 aprile 2021) Applicando algoritmi di immagine ai raggi X, gli scienziati hanno ridato colore al paesaggiosotto “La mendicante accovacciata” Individuato per la prima volta nel 2018, oggi l’IA ha ricreato l’opera d’arte su cuiaveva disegnato “La mendicante accovacciata”: era di Santiago Rusiñol

Advertising

fedefederossi : Antidepressivo non è male come termine per #pesche ???? Grazie per tutto il supporto ragazzi! E siamo solo all’inizi… - FBiasin : Nuovo accordo, #DeBruyne diventa il giocatore più pagato in #Premier: 20 mln di sterline all'anno. La particolarit… - Confindustria : Sono molto ottimista sulla capacità dell’Italia di raggiungere gli obiettivi di #sostenibilità europei. Siamo già i… - GiovanniG1950 : RT @Ettore_Rosato: Da 169 anni la @poliziadistato lavora per garantire sicurezza all’Italia, al fianco delle Istituzioni, a servizio dei ci… - Roky99760738 : RT @Ettore_Rosato: Da 169 anni la @poliziadistato lavora per garantire sicurezza all’Italia, al fianco delle Istituzioni, a servizio dei ci… -