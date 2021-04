Giappone, l'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo i media nipponici, il governo Giapponese ha deciso di rilasciare nell'oceano l'acqua radioattiva contenuta nelle cisterne , impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo i media nipponici, il governose ha deciso di rilasciare nell'oceano l'contenuta nelle cisterne , impiegata per raffreddare i reattori danneggiati nella centrale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone acqua Giappone, media: "L'acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare" Il Giappone ha deciso di rilasciare in mare l'acqua radioattiva trattata e accumulata nella centrale nucleare di Fukushima , rimasta danneggiata dal terremoto del marzo 2011. Ad anticipare la decisione ...

