Gelmini spiega come alcune attività potrebbero ripartire già da aprile

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 aprile 2021) «Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza». È il compromesso con cui Mariastella, ministra degli Affari regionali, vuole tenere assieme le pressioni di chi chiede di alzare le saracinesche (dalle piazze e non solo), con il rigore di chi guarda ai numeri di contagiati, ricoverati e morti. Da una parte Matteo Salvini, che vorrebbe riaprire sei regioni già questo mese. Dall’altra la linea rigorista del ministro della Salute Roberto Speranza., in un’intervista al Corriere, non esclude che qualcosa possa riaprire già dal 20. «Auspichiamo che si possa fare già da questo mese, se i contagi scenderanno e la copertura vaccinale degli anziani e fragili salirà. Io sono fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza», dice. Mentre gran parte delle regioni italiane si muove verso l’arancione – a ...