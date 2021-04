Geico | 20 milioni di finanziamento per investire in ricerca e innovazione

Advertising

Taikisha, azienda leader mondiale nella realizzazione di impianti automatizzati per la ... ha varato un piano di investimenti per 20di euro che sarà sostenuto da Sace nell'ambito del ...Taikisha , azienda italo - giapponese attiva nella realizzazione di impianti automatizzati per ... ha ottenuto finanziamenti per 20di euro da Iccrea Banca, BCC di Milano, UniCredit e ...L'azienda di Cinisello Balsamo, leader mondiale nella realizzazione di impianti per l'automotive, punta a combattere la crisi con nuovi investimenti ...(Teleborsa) – Geico Taikisha, azienda italo-giapponese attiva nella realizzazione di impianti automatizzati per la verniciatura delle auto e fornitore delle principali case automobilistiche di tutto ...