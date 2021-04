Federica Pellegrini | ecco come trascorre gli ultimi giorni di riposo

Advertising

chetempochefa : 'Scusate per le lacrime... sono arrivata alla quinta Olimpiade, sono tante e mi viene da piangere.' - La commozion… - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - matteosalvinimi : Che dire: UNICA Federica #Pellegrini! Un'atleta straordinaria che con la sua tenacia vince e riempie di orgoglio tu… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: Che dire: UNICA Federica #Pellegrini! Un'atleta straordinaria che con la sua tenacia vince e riempie di orgoglio tutti… - carmenexpram : Federica Pellegrini, medalla de oro olimpica -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

La Gazzetta dello Sport

alle Olimpiadi Tokyo/ Nuoto, titolo 200 sl "Piango dall'emozione" GIANMARCO TOGNAZZI, INSULTI E MINACCE DOPO LA SERIE SU TOTTI Decine di insulti e di minacce sui social network ...torna su Instagram in tutta la sua bellezza. Nel suo ultimo post lascia i fan senza fiato: la foto è a dir poco divina.è una vera bellezza . Dallo sport alla ...Miriam Sylla, chi è la pallavolista originaria di Palermo che in Giappone ha lasciato tutti senza fiato per la sua bravura.Benedetta Pilato, 16 anni e un talento inimmaginabile. Ecco chi è la promessa italiana del nuoto che vanta già diversi record e primati.