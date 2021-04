Draghi: «Più si vaccinano gli anziani, prima si apre» (Di venerdì 9 aprile 2021) Più si vaccina, prima si riapre. Lo ha ribadito ieri, nella terza conferenza stampa, il presidente del Consiglio Mario Draghi. Le riaperture, spiega, «dovranno esserci: non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. Dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini. È chiaro che per le regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con i più fragili e vulnerabili sarà più facile riaprire». Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Più si vaccina, prima si riapre. Lo ha ribadito ieri, nella terza conferenza stampa, il presidente del Consiglio Mario Draghi. Le riaperture, spiega, «dovranno esserci: non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. Dipende dall’andamento dei contagi e dei vaccini. È chiaro che per le regioni che sono più avanti nelle vaccinazioni con i più fragili e vulnerabili sarà più facile riaprire».

Advertising

matteograndi : Comunque c’è un messaggio alle Regioni, neppure troppo implicito, nella conferenza di Draghi. Volete riaprire? Vacc… - riotta : Ve l'avevo detto io vedi #Draghi ... La botta di macho da bar anni '50 di #Erdogan farà magari ghignare la sua base… - Maumol : Draghi mette fine al Conte 2: la ripresa riparte con le riaperture non con i sussidi e i vaccini vanno ai più debol… - ChiccoTonini : RT @serpanama1: @Keynesblog @Tommasolabate Quelli che scrivono 'ha ragione Draghi' non scrivevano sino a ieri 'chi rifiuta il vaccino va ul… - itsmc17 : RT @Keynesblog: Draghi: 'E' assurdo che si vaccini uno psicologo di 35 anni' Lo psicologo di 35 anni è un professionista sanitario in base… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Più Locatelli: 'Per il vaccino Pfizer possibilità di richiamo a 42 giorni invece che a 21' ... alla coscienza e allo spirito civico di ognuno per dare la priorità a chi rischia di più', ha aggiunto Locatelli in riferimento alle parole del premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di ...

La transizione ecologica è marketing: l'economia verde resta una chimera Frey (esperto di Economia Circolare nelle più prestigiose Università del nostro Paese) ha già ... Draghi, non me ne abbia) appartengono alle mentalità dell' economia lineare (estraggo, produco, ...

... alla coscienza e allo spirito civico di ognuno per dare la priorità a chi rischia di', ha aggiunto Locatelli in riferimento alle parole del premier Mariodurante la conferenza stampa di ...Frey (esperto di Economia Circolare nelleprestigiose Università del nostro Paese) ha già ..., non me ne abbia) appartengono alle mentalità dell' economia lineare (estraggo, produco, ...