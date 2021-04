Covid, il punto di Ats Bergamo: indice Rdt stabile sotto l’1; Alto Sebino unica area critica (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo venerdì 9 aprile ha presentato in anteprima ai sindaci uno dei quattro video ricavati da un’ampia intervista al professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, in tema di vaccini e, in particolare, per quel che riguarda il vaccino Astra Zeneca. I quattro video e l’intervista completa possono essere scaricati dal canale YouTube di Ats Bergamo. Ats Bergamo ha anche aperto un canale Telegram per raggiungere ulteriore utenza: i cittadini e le cittadine sono invitati a iscriversi per poter essere costantemente informati sugli aggiornamenti in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid-19. Situazione postazioni vaccinali Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute, ha riassunto la situazione per quanto attiene le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Agenzia di Tutela della Salute divenerdì 9 aprile ha presentato in anteprima ai sindaci uno dei quattro video ricavati da un’ampia intervista al professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, in tema di vaccini e, in particolare, per quel che riguarda il vaccino Astra Zeneca. I quattro video e l’intervista completa possono essere scaricati dal canale YouTube di Ats. Atsha anche aperto un canale Telegram per raggiungere ulteriore utenza: i cittadini e le cittadine sono invitati a iscriversi per poter essere costantemente informati sugli aggiornamenti in particolare per quanto riguarda le vaccinazioni anti-19. Situazione postazioni vaccinali Massimo Giupponi, direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute, ha riassunto la situazione per quanto attiene le ...

