Covid | Faraone | ' martedì mozione Iv su ' furbetti' | vergognoso siano oltre 2 milioni' **

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Oggi altre 460 vittime del Covid, più 258 notificate dalla Sicilia dei mesi precedenti , ed è incredibile che ancora non si riescano a conoscere i decessi in tempo reale. In totale 718 morti, in grandissima parte anziani e fragili. Se penso che sono stati vaccinati vaccinati 2,3di 'altri', mi vengono i brividi". Così il capogruppo di Iv al Senato, Davide. "E' una vergogna nazionale:prossimo in aula al Senato discuteremo ladi Italia Viva per mettere fine a questo disastro con indicazioni precise su chi deve avere la priorità nelle vaccinazioni. Basta categorie privilegiate e caste varie. Bene ha fatto il presidente Draghi a richiamare la coscienza individuale, noi legislatori abbiamo il dovere di fermare con le regole questi soprusi".

"Ringrazio per la sensibilità e la partecipazione i Medici di medicina generale e di Continuità assistenziale " ha detto il Direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela- il loro ...(IV) sull'elaborazione di un programma di riapertura delle attività imprenditoriali : il ... Ripamonti (L - SP) e altri, sulla produzione in Italia di vaccini contro il- 19 : per la ...Per implementare la campagna vaccinale anti-Covid, in Sicilia arriveranno ulteriori 1350 professionisti della sanità. È la nuova dotazione organica messa a disposizione dalla Struttura commissariale n ...Scendono in campo i medici di base in Sicilia dando in tal modo il loro contributo alla campagna di vaccinazione anti-Covid nell’isola ... il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraone - ...