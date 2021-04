Coronavirus, il monitoraggio Iss: “L’indice Rt scende ancora a 0,92. Incidenza passa da 232 a 185 casi su 100mila abitanti” (Di venerdì 9 aprile 2021) Cominciano a consolidarsi gli effetti delle restrizioni introdotte nel mese scorso sull’andamento dei contagi. Questa settimana, stando al consueto monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, L’indice Rt nazionale è sceso ancora, passando dallo 0,98 allo 0,92. Si tratta del terzo calo consecutivo. Si abbassa anche l’Incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 dai 232 di 7 giorni fa. È sulla base di questi dati che nelle prossime ore la cabina di regia Covid del governo deciderà quali Regioni possono slittare dalla zona rossa alla zona arancione. Per la riapertura di bar e ristoranti, invece, si dovrà aspettare fine aprile, quando scadrà il decreto che ha congelato anche per questo mese le zone gialle. L’obiettivo è riportare i contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Cominciano a consolidarsi gli effetti delle restrizioni introdotte nel mese scorso sull’andamento dei contagi. Questa settimana, stando al consuetodell’Istituto superiore di sanità,Rt nazionale è scesondo dallo 0,98 allo 0,92. Si tratta del terzo calo consecutivo. Si abbassa anche l’deiogniche arriva a 185 dai 232 di 7 giorni fa. È sulla base di questi dati che nelle prossime ore la cabina di regia Covid del governo deciderà quali Regioni possono slittare dalla zona rossa alla zona arancione. Per la riapertura di bar e ristoranti, invece, si dovrà aspettare fine aprile, quando scadrà il decreto che ha congelato anche per questo mese le zone gialle. L’obiettivo è riportare i contagi ...

Advertising

fanpage : In Italia l’Rt scende a 0,92 e cala anche l’incidenza: i dati del monitoraggio Iss - GussagoNews : Vaccinazioni anti coronavirus 'Nessuno sarà lasciato solo'. Approvata in consiglio comunale una mozione su monitora… - RisolutoOnline : In Sicilia occupati il 19% dei posti letto in terapia intensiva, monitoraggio Agenas - in_sanitas : <b>Coronavirus, in Sicilia occupato il 19% dei posti in Rianimazione</b> - A livello regionale, in Sicilia, così co… - jackfollasb : Covid al chiuso: come evitare i contagi e non respirare l'aria degli altri. Due le precauzioni per evitare il conta… -