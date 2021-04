Coronavirus, Brusaferro: “Forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, in 15 regioni terapie intensive sopra soglia critica. Anche incidenza elevata” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ci troviamo di fronte a un Forte sovraccarico ospedaliero e a un’incidenza ancora alta. Per questo la cabina di regia raccomanda di prendere ogni misura utile per il contenimento del contagio”, così Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico, durante la consueta conferenza stampa del venerdì per aggiornare sull’andamento settimanale del contagio da Coronavirus. L’esperto ha poi continuato sottolineando che la soglia resta critica nelle terapie intensive, occupate al 41%, e oltre la soglia in ben 15 regioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ci troviamo di fronte a unospedaliero e a un’ancora alta. Per questo la cabina di regia raccomanda di prendere ogni misura utile per il contenimento del contagio”, così Silvio, portavoce del Comitato tecnico scientifico, durante la consueta conferenza stampa del venerdì per aggiornare sull’andamento settimanale del contagio da. L’esperto ha poi continuato sottolineando che larestanelle, occupate al 41%, e oltre lain ben 15. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

