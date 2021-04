Borse europee contrastate dopo i record, a Milano scatta Atlantia (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mercato si interroga sulla possibilità di una ripresa economica senza surriscaldamento dell'inflazione. A Piazza Affari la holding beneficia della valutazione di Autostrade per l'Italia contenuta nella proposta presentata da Acs. Spread in lieve rialzo, euro/dollaro poco mosso Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 aprile 2021) Il mercato si interroga sulla possibilità di una ripresa economica senza surriscaldamento dell'inflazione. A Piazza Affari la holding beneficia della valutazione di Autostrade per l'Italia contenuta nella proposta presentata da Acs. Spread in lieve rialzo, euro/dollaro poco mosso

Advertising

fisco24_info : Borse europee contrastate dopo i record, a Milano scatta Atlantia: Il mercato si interroga sulla possibilità di una… - FinanciaLounge : #PiazzaAffari in evidenza nei primi scambi sui listini europei #Borse #mercati #WallStreet #USA #Cina #Bot - tvbusiness24 : Avvio fiacco per le #Borse europee nonostante il buon andamento di #Wall Street - ItaliaOggi : Piazza Affari apre in leggero rialzo. Deboli le borse europee - rennydee : Ascolta 'Apertura Borse europee (09/04/2021)' di Renato Decarolis via #spreaker -