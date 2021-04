Borsa: Milano gira in calo con banche e energia (Di venerdì 9 aprile 2021) La Borsa di Milano ( - 0,4%) gira in calo dopo un avvio di seduta in terreno positivo. Su Piazza Affari pesano le banche e l'energia mentre avanza Nexi (+1,9%) e Atlantia (+0,8%) riduce il rialzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Ladi( - 0,4%)indopo un avvio di seduta in terreno positivo. Su Piazza Affari pesano lee l'mentre avanza Nexi (+1,9%) e Atlantia (+0,8%) riduce il rialzo ...

Mercati cauti. Milano si allinea Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee , così come a Piazza Affari. Sessione debole per l' Euro / Dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,23%. L' Oro continua la ...

Borsa: Milano chiude in calo, -0,66% Agenzia ANSA Tod's chiama Chiara Ferragni nel board, titolo balza oltre 5% MILANO (Reuters) - Tod's ha chiamato la nota influencer Chiara Ferragni a far parte del Cda. Il titolo ha reagito in borsa con un balzo superiore al 5%. "Siamo certi che la conoscenza di Chiara del ...

Borsa | Ftse Mib e spread in rosso Borsa, Ftse Mib e spread in rosso (Di giovedì 8 aprile 2021) Le vendite sui titoli del comparto bancario e di quello energetico spingono al ribasso la Borsa di Milano. La seconda notizia ad aver favor ...

