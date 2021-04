Basket: Virtus Bologna, rimonta mancata. Belinelli ne fa 33, ma l’Unics Kazan forza gara-3 in semifinale di EuroCup (Di venerdì 9 aprile 2021) Di fronte ai 5321 spettatori della Basket Hall, l’Unics Kazan interrompe la striscia di 19 vittorie consecutive in EuroCup della Virtus Segafredo Bologna (20 comprendendo anche la stagione incompiuta) e la batte per 85-81 in gara-2 della semifinale. Si deciderà tutto, dunque, mercoledì 21 aprile alla Segafredo Arena, dopo una partita in cui vani sono stati i maestosi 33 punti di un Marco Belinelli praticamente infinito e inafferrabile. Quasi doppia doppia da 11 punti e 9 assist, ma con un grave errore nel finale, per Milos Teodosic; 10 per Vince Hunter. Per i vincitori 19 di Isaiah Canaan, 15 di Jordan Theodore, 12 di Okaro White e 11 di Jordan Morgan; gli ultimi tre sono ex del nostro campionato. Tantissimo equilibrio, come anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Di fronte ai 5321 spettatori dellaHall,interrompe la striscia di 19 vittorie consecutive indellaSegafredo(20 comprendendo anche la stagione incompiuta) e la batte per 85-81 in-2 della. Si deciderà tutto, dunque, mercoledì 21 aprile alla Segafredo Arena, dopo una partita in cui vani sono stati i maestosi 33 punti di un Marcopraticamente infinito e inafferrabile. Quasi doppia doppia da 11 punti e 9 assist, ma con un grave errore nel finale, per Milos Teodosic; 10 per Vince Hunter. Per i vincitori 19 di Isaiah Canaan, 15 di Jordan Theodore, 12 di Okaro White e 11 di Jordan Morgan; gli ultimi tre sono ex del nostro campionato. Tantissimo equilibrio, come anche ...

