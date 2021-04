Amici 20, le anticipazioni della quarta puntata: una sola eliminazione (Di venerdì 9 aprile 2021) LE anticipazioni DEL SERALE DI Amici La quarta puntata del serale di Amici 20, andrà in onda domani, sabato 10 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. IL SORTEGGIO della BUSTA Come di consueto, la puntata inizia pescando la prima squadra che avrà le redini della prima manche. Ad aprire le danze, è la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A differenza delle altre puntate, non ci sarà alcuna eliminazione diretta. Man mano i concorrenti saranno eliminati provvisoriamente, verso il ballottaggio finale. Il primo ad andare al ballottaggio è Aka7even, unico cantante della squadra Pettinelli-Peparini. Finora non ha vinto alcuna sfida all’interno del ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) LEDEL SERALE DILadel serale di20, andrà in onda domani, sabato 10 Aprile alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. IL SORTEGGIOBUSTA Come di consueto, lainizia pescando la prima squadra che avrà le rediniprima manche. Ad aprire le danze, è la squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A differenza delle altre puntate, non ci sarà alcunadiretta. Man mano i concorrenti saranno eliminati provvisoriamente, verso il ballottaggio finale. Il primo ad andare al ballottaggio è Aka7even, unico cantantesquadra Pettinelli-Peparini. Finora non ha vinto alcuna sfida all’interno del ...

