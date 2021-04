Zingaretti: Buschini esempio, in Regione Lazio bell’esempio trasparenza (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Quella della Regione Lazio dal punto di vista della trasparenza e’ una bella storia. Credo che il gesto di Mauro e la scelta di una commissione trasparenza sia la risposta giusta e corretta per fugare qualsiasi dubbio. Sono contento lo abbia fatto come capo di un’assemblea per non lasciare dubbi. È un bell’esempio di cui lo ringrazio”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato, a margine di un’iniziativa a Roma, la scelta dell’ormai ex presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, da dimettersi dall’incarico per la vicenda delle 24 assunzioni e di proporre la costituzione di una commissione trasparenza per fare luce anche su questo accadimento. Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma – “Quella delladal punto di vista dellae’ una bella storia. Credo che il gesto di Mauro e la scelta di una commissionesia la risposta giusta e corretta per fugare qualsiasi dubbio. Sono contento lo abbia fatto come capo di un’assemblea per non lasciare dubbi. È un bell’di cui lo ringrazio”. Cosi’ il presidente della, Nicola, ha commentato, a margine di un’iniziativa a Roma, la scelta dell’ormai ex presidente del Consiglio regionale del, Mauro, da dimettersi dall’incarico per la vicenda delle 24 assunzioni e di proporre la costituzione di una commissioneper fare luce anche su questo accadimento.

Advertising

repubblica : Concorsopoli, l'ira di Zingaretti su Buschini 'Ora dimettiti, con me hai chiuso' - paolo77jpm : RT @repubblica: Concorsopoli, l'ira di Zingaretti su Buschini 'Ora dimettiti, con me hai chiuso' - AnsaRomaLazio : Lazio: Zingaretti, bene dimissioni Buschini per fugare dubbi. 'Un buon esempio e lo ringrazio' #ANSA - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Concorsopoli, l'ira di Zingaretti su Buschini 'Ora dimettiti, con me hai chiuso' - SermonetaFutura : RT @repubblica: Concorsopoli, l'ira di Zingaretti su Buschini 'Ora dimettiti, con me hai chiuso' -