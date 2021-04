Usa | Biden | ' violenza armi è un' epidemia ed un imbarazzo internazionale'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Washington, 8 apr. (Adnkronos) - "Ladelleè un'ed un, questadeve fermarsi". Lo ha detto Joenel discorso oggi alla Casa con cui ha annunciato le misure esecutive che intende varare come "primi passi" per il controllo sulle. "E' arrivato il momento di dire basta" ha aggiunto, contestando come "un falso argomento" quello, sostenuto da molti repubblicani, che queste azioni "interferiscano con il secondo emendamento" della Costituzione che protegge il diritto di possedere

"La violenza delle armi da fuoco in America è un'epidemia e una fonte incredibile di imbarazzo per il nostro Paese nel mondo". Lo ha detto Joe. .In America resta in lontananza la tanto attesa riforma sulla compravendita delle armi da fuoco, anche seavrebbe annunciato di voler affrontare il problema. A modo suo. Neglirimbombano ...08 aprile 2021 "La violenza armata in questo paese è epidemica". Lo ha detto il presidente Joe Biden annunciando una stretta sulle armi. "La violenza delle armi è un'epidemia ed un imbarazzo ...Joe Biden inizia il braccio di ferro sulle armi da fuoco, battaglia regolarmente perduta dai presidenti democratici degli Stati Uniti che l'hanno preceduto. Dopo aver dormito sonni ...