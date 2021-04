Uomini e Donne: Barbara De Santi Racconta il Tradimento di Maurizio Guerci! (Di giovedì 8 aprile 2021) Barbara De Santis ha rilasciato un’intervista alquanto singolare. L’ex dama di Uomini e Donne ha infatti Raccontato di essere stata tradita da Maurizio Guerci, la famosa e recente ex fiamma di Gemma Galgani. Scopriamo insieme i dettagli! La storia tra Barbara De Santi, ex dama di Uomini e Donne, e l’ex fiamma di Gemma Galgani, Maurizio Guerci, è arrivata al capolinea. Pare infatti che l’ex cavaliere del Trono Over, dopo la breve relazione vissuta con la dama torinese, abbia iniziato una frequentazione con la De Santi, fuori dagli studi di Maria De Filippi. Tuttavia, la storia non è andata a finire bene, tanto che Barbara ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 8 aprile 2021)Des ha rilasciato un’intervista alquanto singolare. L’ex dama diha infattito di essere stata tradita daGuerci, la famosa e recente ex fiamma di Gemma Galgani. Scopriamo insieme i dettagli! La storia traDe, ex dama di, e l’ex fiamma di Gemma Galgani,Guerci, è arrivata al capolinea. Pare infatti che l’ex cavaliere del Trono Over, dopo la breve relazione vissuta con la dama torinese, abbia iniziato una frequentazione con la De, fuori dagli studi di Maria De Filippi. Tuttavia, la storia non è andata a finire bene, tanto cheha rilasciato un’intervista al quotidiano Il ...

