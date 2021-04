Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA manda a casa GIULIO (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuova puntata di Uomini e donne questo pomeriggio su Canale 5, a partire alle 14.45. Toccherà a SAMANTHA sedere a centro studio per fare il resoconto del suo percorso. La donna, rimasta con un solo corteggiatore, accoglierà in trasmissione due nuovi pretendenti: Bohdan e GIULIO. Leggi anche: Uomini e donne oggi, 7 aprile: Giacomo, problemi con Carolina e Martina Il primo si è fatto subito riconoscere per aver lanciato alcune frecciatine ad Alessio, accusato di non sapere cosa siano umiltà e senso del sacrificio. Il Cennicola non prenderà affatto bene le parole del rivale, che a suo parere non può permettersi di giudicare una persona senza neanche averla conosciuta. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A difesa di Bohdan si schiererà a sorpresa ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuova puntata diquesto pomeriggio su Canale 5, a partire alle 14.45. Toccherà asedere a centro studio per fare il resoconto del suo percorso. La donna, rimasta con un solo corteggiatore, accoglierà in trasmissione due nuovi pretendenti: Bohdan e. Leggi anche:oggi, 7 aprile: Giacomo, problemi con Carolina e Martina Il primo si è fatto subito riconoscere per aver lanciato alcune frecciatine ad Alessio, accusato di non sapere cosa siano umiltà e senso del sacrificio. Il Cennicola non prenderà affatto bene le parole del rivale, che a suo parere non può permettersi di giudicare una persona senza neanche averla conosciuta. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A difesa di Bohdan si schiererà a sorpresa ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - Mariate48641882 : RT @PSchioppa: @muzza1966 con il turco all'anno zero ci siamo da anni. Per restare in tema vorrei ricordare nelle mani di chi abbiamo abban… - 0hmydearniall : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… -