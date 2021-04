Turchia, la poltrona mancante per von der Leyen. Il Sofagate è già lo specchio della debolezza europea (Di giovedì 8 aprile 2021) A volte la potenza di un’immagine può segnare la direzione delle relazioni internazionali. Qualcosa di simile è successo ieri nella missione dell’Unione europea ad Ankara per riallacciare i rapporti con la Turchia. Il vertice è andato bene, anche se non c’erano obiettivi particolarmente ambiziosi da raggiungere, i termini per ricostruire i rapporti dopo un anno difficile sono stati definiti con successo. La giornata è iniziata con il presidente del Consiglio e della Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen, ricevuti in una sala per fare le foto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma la decisione si è poi rivelata una pessima idea. Il video e le foto dell’incontro sono diventati virali, oscurando il contenuto del vertice. Nel video Michel arriva e prende posto accanto a ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) A volte la potenza di un’immagine può segnare la direzione delle relazioni internazionali. Qualcosa di simile è successo ieri nella missione dell’Unionead Ankara per riallacciare i rapporti con la. Il vertice è andato bene, anche se non c’erano obiettivi particolarmente ambiziosi da raggiungere, i termini per ricostruire i rapporti dopo un anno difficile sono stati definiti con successo. La giornata è iniziata con il presidente del Consiglio eCommissione, Charles Michel e Ursula von der, ricevuti in una sala per fare le foto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ma la decisione si è poi rivelata una pessima idea. Il video e le foto dell’incontro sono diventati virali, oscurando il contenuto del vertice. Nel video Michel arriva e prende posto accanto a ...

StefanoFeltri : Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel: invece di cedere la sua poltrona a Von der Leyen o di andarsen… - Rinaldi_euro : Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL metten… - RaiNews : 'Sofagate' di Ankara. La visita dei leader Ue in Turchia lascia dietro di sé uno strascico di polemiche, niente sed… - Bianca34874951 : RT @Rinaldi_euro: Per me la figuraccia l’ha fatta Charles Michel perché si sarebbe dovuto alzare e cedere la poltrona alla vdL mettendo in… - AnnaBassanini : RT @NamanTarcha: #SofaGate Il problema non è la mancata poltrona ma una visita ipocrita per salvare il C di Erdogan con una economia disast… -