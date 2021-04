Too Good to Go, no agli sprechi dopo Pasqua (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - Un hashtag #SaveLaColomba e tanti consigli per riutilizzare i dolci avanzati a Pasqua. E' la nuova iniziativa di Too Good To Go per contrastare gli sprechi dando nuova vita alla Colomba e ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Milano - Un hashtag #SaveLaColomba e tanti consigli per riutilizzare i dolci avanzati a. E' la nuova iniziativa di TooTo Go per contrastare glidando nuova vita alla Colomba e ...

Advertising

Blondetrotter1 : #SavelaColomba : i consigli di Too Good to Go contro gli sprechi di Pasqua - effe_news : #SaveLaColomba: Too Good To Go lancia l’iniziativa per contrastare gli sprechi dopo le feste di Pasqua - Gazzettadiroma : Come riutilizzare i dolci rimasti da Pasqua, i consigli di Too Good To Go - napolicittametr : Metronapoli - #SaveLaColomba: l'iniziativa antispreco di Too Good To Go„ - CorriereQ : #SaveLaColomba: Too Good To Go lancia l’iniziativa per contrastare gli sprechi dopo le feste di Pasqua -