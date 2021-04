The Witcher: Jodie Turner-Smith abbandona la serie prequel Blood Origin (Di giovedì 8 aprile 2021) Jodie Turner-Smith ha lasciato il cast della serie prequel di The Witcher, Blood Origin: l'attrice avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Eile. Blood Origin, la serie prequel di The Witcher, non vedrà la partecipazione di Jodie Turner-Smith, che ha dovuto lasciare il cast del nuovo progetto Netflix a causa di un conflitto lavorativo. Come annunciato da un rappresentante di Netflix a The Wrap, Jodie Smith non interpreterà il ruolo di Eile in The Witcher: Blood Origin, prequel di The Witcher a causa di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021)ha lasciato il cast delladi The: l'attrice avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Eile., ladi The, non vedrà la partecipazione di, che ha dovuto lasciare il cast del nuovo progetto Netflix a causa di un conflitto lavorativo. Come annunciato da un rappresentante di Netflix a The Wrap,non interpreterà il ruolo di Eile in Thedi Thea causa di ...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fa… - PelloSucksAt : @Lyroy_TheToad Tecnicamente è una scelta della casa editrice, ma è ovvio che se non li fa Nintendo i terzi li seguo… - 3cinematographe : Jodie Turner-Smith ha abbandonato il suo ruolo nella serie #Netflix The Witcher: Blood Origin - dardeevil : è arrivato il momento di iniziare The Witcher - SimonaCroisette : RT @Screenweek: #TheWitcherBloodOrigin #JodieTurnerSmith lascia il prequel @NetflixIT L'attrice avrebbe dovuto interpretare una guerriera d… -