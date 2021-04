(Di giovedì 8 aprile 2021) Il segretario della Lega MatteoROMA – “dichi, di condividere la sua vita, la sua casa, le sue emozioni con chi, di fare l’amore e di svegliarsi al fianco di chi desidera. Chi discrimina una persona per il suo orientamento sessuale o affettivo è un ignorante. Ogni tipo di discriminazione o di violenza, nei confronti di chiunque, va sempre punita e combattuta, come già lagiustamente prevede”. Lo dichiara il segretario della Lega, Matteo, a proposito dellaZan. “Ad esempio – aggiunge – nel 2009 a Napoli un ragazzo gay e una sua amica furono barbaramente picchiati e i colpevoli sono stati condannati a 10 anni di carcere ciascuno, ricevendo il plauso di molte associazioni, fra ...

AlbertoBagnai : Alle 11 diretta sulla pagina Facebook della Lega Salvini Premier. - repubblica : Covid, Salvini insiste sulle riaperture e attacca: 'Aprile rosso è sequestro di persona. Speranza? Sono stufo delle… - bordomichele : Anche oggi sul @Corriere, #Salvini fa disinformazione sulla #LeggeZan. Ma qualcuno gli può spiegare che istigare a… - Lopinionista : Salvini sulla legge Zan: “Ognuno è libero di amare chi vuole, ma no alle strumentalizzazioni”… - ROMINA70672119 : RT @marisaLaDestra: ??Sulla notizia,#8aprile.@Storace?? #Concorsopoli affossa la corsa di #Zingaretti verso il #Campidoglio #Roma MERITA IMPE… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sulla

Il Fatto Quotidiano

... il consigliere cuneese della LegaPiemonte Paolo Demarchi ha portato all'attenzione della giunta le drammatiche conseguenze che l'ondata di gelo delle ultime ore ha avutonostra ...Prima Bersani, poi. Tempismo perfetto. Per non parlare della sottile perfidia del premier tecnico solocarta. PubblicitàROMA - "Ognuno è libero di amare chi vuole, di condividere la sua vita, la sua casa, le sue emozioni con chi vuole, di fare l’amore e di svegliarsi al ...Reduce da una pandemia che ha messo molto in difficoltà, tra gli altri, anche il mondo della scuola, l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina è ospite de ‘La Confessione’ di venerdì 9 aprile, com ...