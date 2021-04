«Programmare le riaperture: ipotesi 2 giugno»: le dichiarazioni del ministro del Turismo Garavaglia (Di giovedì 8 aprile 2021) Le riaperture estive restano, come sempre, un grande punto interrogativo per l’Italia. Ora come ora il Paese ha rinunciato alla zona gialla fino al 30 aprile e sembra un’utopia parlare di una riapertura senza limiti già dal 2 giugno, eppure. Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel programma di La7 Omnibus ha dichiarato che «Ci sono attività che si possono aprire dall’oggi al domani, come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base di questi aprire il prima possibile. In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio. Il 2 giugno è la nostra festa nazionale, potrebbe essere una data di riapertura per noi». Leggi anche: Concerti Estate 2021, confermati i primi eventi in Italia: ecco dove, quando e come prenotare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Leestive restano, come sempre, un grande punto interrogativo per l’Italia. Ora come ora il Paese ha rinunciato alla zona gialla fino al 30 aprile e sembra un’utopia parlare di una riapertura senza limiti già dal 2, eppure. Ildel, Massimo, nel programma di La7 Omnibus ha dichiarato che «Ci sono attività che si possono aprire dall’oggi al domani, come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base di questi aprire il prima possibile. In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio. Il 2è la nostra festa nazionale, potrebbe essere una data di riapertura per noi». Leggi anche: Concerti Estate 2021, confermati i primi eventi in Italia: ecco dove, quando e come prenotare i ...

