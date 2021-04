'Petrolmafie Spa', le mani dei Moccia nel business dei carburanti (Di giovedì 8 aprile 2021) Camorra, riciclaggio e carburanti: 70 misure cautelari. Sequestro di beni per 1 miliardo 8 aprile 2021 Si chiama ' Petrolmafie Spa' l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato tra Napoli, ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 8 aprile 2021) Camorra, riciclaggio e: 70 misure cautelari. Sequestro di beni per 1 miliardo 8 aprile 2021 Si chiama 'Spa' l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato tra Napoli, ...

Advertising

fattoquotidiano : Petrolmafie spa, blitz multiforze con una settantina di arresti. Indagini di quattro procure - infoitcultura : Operazione 'Petrolmafie Spa': in cella anche Anna Bettozzi regina delle serate di Porto Rotondo - Anto202016 : RT @dukana2: #Petrolmafie Spa, in manette anche la vedova fossile del #petroliere #DiCesare - E #Descalzi di #Eni non è indagato? https://… - ilVizzarro : Petrolmafie spa, la pista che da Giamborino porta agli imprenditori coinvolti #calabria #calabrianotizie… - ViViCentro : Sono in corso, decine di arresti da parte della Guardia di Finanza di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria, un… -