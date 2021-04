Nell’anno del Covid sono aumentati i miliardari nel mondo | ecco la classifica

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’emergenza-19 ha senza dubbio accresciuto le difficoltà economiche di moltissime persone, in diversi Paesi del. Nonostante questo,della pandemia il numero deinon solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato (e di molto), confermando la tendenza all‘aumento della disuguaglianza economica. A sottolinearlo è la 35esimaannuale degli uomini più ricchi del, stilata da Forbes. Il numero dei, secondo la rivista, è di 2.755, 660 in più rispetto a un anno fa. Nel complesso, la somma dei loro patrimoni è di 13.100 miliardi di dollari: 8mila miliardi in più del totale del 2020. Un altro record riguarda i nomi nuovi in lista: complessivamente493 new entry, vale a dire un nuovo ...