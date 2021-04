Monopoli-Palermo, crollo rosanero al “Veneziani”: l’amarezza di Filippi dopo la sconfitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Due a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”.Brutta battuta d’arresto per il Palermo che inciampa sull’ostacolo Monopoli e stecca l’ennesima prova di maturità di questa altalenante e tormentata stagione. Nel faccia a faccia contro pugliesi, la formazione di Giacomo Filippi ha pagato a caro prezzo un paio di ingenuità e un inspiegabile calo di tensione: "dopo l'1-1 siamo andati avanti e abbiamo avuto anche l'occasione con Broh per segnare di nuovo. Poi abbiamo subito una ripartenza che ha concretizzato la rete del vantaggio dei pugliesi, l'unica nota positiva è che dopo il pari abbiamo provato a vincerla e invece abbiamo perso. Magari non meritavamo la vittoria, ma neanche la sconfitta. Il ritmo gara lo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Due a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio Comunale “Vito Simone”.Brutta battuta d’arresto per ilche inciampa sull’ostacoloe stecca l’ennesima prova di maturità di questa altalenante e tormentata stagione. Nel faccia a faccia contro pugliesi, la formazione di Giacomoha pagato a caro prezzo un paio di ingenuità e un inspiegabile calo di tensione: "l'1-1 siamo andati avanti e abbiamo avuto anche l'occasione con Broh per segnare di nuovo. Poi abbiamo subito una ripartenza che ha concretizzato la rete del vantaggio dei pugliesi, l'unica nota positiva è cheil pari abbiamo provato a vincerla e invece abbiamo perso. Magari non meritavamo la vittoria, ma neanche la. Il ritmo gara lo ...

