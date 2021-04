(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti–“In vista delle prossimeper il rinnovo del consiglio comunale diè necessario costruire una alternativa amministrativa che abbia come obiettivo il futuro die non delle singole personalità politiche” a dirlo in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale. “La forte contrapposizione di questi anni – prosegue il deputato – deve lasciare spazio a un dialogo aperto, trasparente e schietto tra coloro che intendono costruire un progetto di visione e di rilancio della nostra comunità. Essendoun paese al di sotto dei 15000 abitanti è esclusa la possibilità di presentare più liste a sostegno di un candidato Sindaco né tantomeno è previsto il ballottaggio. Nelle scorse settimane, quindi, mi sono confrontato con il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maglione, elezioni comunali #Airola: 'Costruiamo un'alternativa' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Maglione elezioni

NTR24

'In vista delle prossimeper il rinnovo del consiglio comunale di Airola è necessario costruire una alternativa ...politiche' a dirlo in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale. ......della replica finale dell'assessore " ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Nicola... classica marchetta elettorale), mentre si rinviano al 2023 (sempre dopo le) gli ulteriori ...Airola –“In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di ... politiche” a dirlo in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “La forte contrapposizione di ...“In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Airola ... politiche” a dirlo in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione. “La forte contrapposizione di questi ...