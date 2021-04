Mafia e petrolio, la cantante-ereditiera Ana Bettz “era capo indiscusso del sodalizio”. Il gip: soldi in nero a Gabriel Garko (Di giovedì 8 aprile 2021) “Aspetta un attimo te… fermati! Questa storia non mi piace per niente… Alberto o ci stanno a prendere in giro o ci stai di mezzo anche te!”. A parlare è la cantante Anna Bettozzi, conosciuta come “Ana Bettz”, vedova del petroliere Sergio Di Cesare e considerata dai pm “amministratrice di fatto” dell’azienda di famiglia Maxpetroli (poi Made Petrol). Anche lei è stata arrestata stamattina dalla Procura di Roma nella maxi-inchiesta “Petrolmafie Spa” coordinata assieme alle Dda di Reggio Calabria, Catanzaro e Napoli. La donna, ex vicina di casa di Berlusconi, secondo il gip era “capo indiscusso dell’organizzazione” ed era socia di Alberto Coppola, uno dei principali indagati che, a Roma, era in contatto con il boss camorrista Antonio Moccia. Ed è proprio con Coppola che Ana Bettz si sfoga il 14 febbraio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Aspetta un attimo te… fermati! Questa storia non mi piace per niente… Alberto o ci stanno a prendere in giro o ci stai di mezzo anche te!”. A parlare è laAnna Bettozzi, conosciuta come “Ana”, vedova del petroliere Sergio Di Cesare e considerata dai pm “amministratrice di fatto” dell’azienda di famiglia Maxpetroli (poi Made Petrol). Anche lei è stata arrestata stamattina dalla Procura di Roma nella maxi-inchiesta “Petrolmafie Spa” coordinata assieme alle Dda di Reggio Calabria, Catanzaro e Napoli. La donna, ex vicina di casa di Berlusconi, secondo il gip era “dell’organizzazione” ed era socia di Alberto Coppola, uno dei principali indagati che, a Roma, era in contatto con il boss camorrista Antonio Moccia. Ed è proprio con Coppola che Anasi sfoga il 14 febbraio ...

