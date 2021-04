L’Inps fa i conti con la pandemia. Spesi 20 miliardi tra cassa e bonus. Svolto un ruolo centrale per la tenuta del Paese (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono numeri da capogiro quelli diffusi ieri dal Consiglio di indirizzo e vigilanza delL’Inps (Civ), che ha fatto il punto sull’enorme lavoro Svolto dall’Istituto della previdenza nell’anno della pandemia, presentandone il rendiconto sociale. Il gettito contributivo è stato di 225,5 miliardi di euro, in diminuzione di circa 11 miliardi sul 2019, ma di quattro miliardi superiore alle previsioni di ottobre scorso. Le uscite per prestazioni istituzionali si sono attestate a 360 miliardi di euro, in aumento di 29 miliardi sull’anno precedente ma anche in questo caso di 11 miliardi in meno rispetto alle previsioni autunnali, visto l’utilizzo inferiore alle attese delle misure di sostegno al reddito con il 40% di ore di cassa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono numeri da capogiro quelli diffusi ieri dal Consiglio di indirizzo e vigilanza del(Civ), che ha fatto il punto sull’enorme lavorodall’Istituto della previdenza nell’anno della, presentandone il rendiconto sociale. Il gettito contributivo è stato di 225,5di euro, in diminuzione di circa 11sul 2019, ma di quattrosuperiore alle previsioni di ottobre scorso. Le uscite per prestazioni istituzionali si sono attestate a 360di euro, in aumento di 29sull’anno precedente ma anche in questo caso di 11in meno rispetto alle previsioni autunnali, visto l’utilizzo inferiore alle attese delle misure di sostegno al reddito con il 40% di ore di...

