Lazio, le condizioni di Luis Alberto e Patric in vista del Verona (Di giovedì 8 aprile 2021) In vista della partita contro il Verona, la Lazio spera di recuperare a pieno regime Luis Alberto e Patric Secondo Il Corriere della Sera, la formazione della Lazio che affronterà il Verona, dipenderà molto dal recupero di Luis Alberto e Patric. Se il difensore non dovesse recuperare, pronto di nuovo Marusic da terzo centrale, con Lulic spostato a destra a centrocampo (vista la squalifica di Lazzari), e Fares a sinistra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Luis Alberto dovrebbe recuperare, difficile che Inzaghi punti nuovamente su Andreas Pereira contro una squadra fisica come il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Indella partita contro il, laspera di recuperare a pieno regimeSecondo Il Corriere della Sera, la formazione dellache affronterà il, dipenderà molto dal recupero di. Se il difensore non dovesse recuperare, pronto di nuovo Marusic da terzo centrale, con Lulic spostato a destra a centrocampo (la squalifica di Lazzari), e Fares a sinistra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24dovrebbe recuperare, difficile che Inzaghi punti nuovamente su Andreas Pereira contro una squadra fisica come il ...

