Laura Boldrini, il drammatico annuncio su Facebook: "La notizia che più temevo" (Di giovedì 8 aprile 2021) "Sono malata, è arrivata la notizia che più temevo". L'annuncio di Laura Boldrini su Facebook. Laura Boldrini malata: “Devo essere operata e starò lontana dalla politica, ho paura” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) "Sono malata, è arrivata lache più". L'disumalata: “Devo essere operata e starò lontana dalla politica, ho paura” su Notizie.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Basta con gli spot con le mamme che servono a tavola la colazione. Sono queste le crociate di Laura #Boldrini del… - DSantanche : 'Per 2mila euro? Ma siamo seri...'. La Boldrini sprezzante sulla colf. La paladina dei più deboli dai salotti radic… - MediasetTgcom24 : Laura Boldrini in ospedale 'per un intervento delicato': l'annuncio via social #lauraboldrini… - RobertoRenga : RT @Corriere: Laura Boldrini su Facebook: «Sono malata, mi devo operare» - Corriere : Laura Boldrini su Facebook: «Sono malata, mi devo operare» -