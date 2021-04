La Dinamo Zagabria inciampa contro il Villareal | 0-1

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lailin questa prima sfida dei quarti di finale di Europa League. Le due squadre si sono sfidate questa sera, giovedì 8 aprile, allo stadio Maksimir e gli spagnoli di Emery sono riusciti a portare a casa una vittoria molto importante. I padroni di casa rimangono a mani vuote. Krznar ed Emery preLaperdeil, com’è andata la partita? Sicuramente sarebbe potuta andare meglio per lache nonostante l’impegno non ha potuto nullail. Fin dai primi minuti di gioco infatti, gli ...

toMMilanello : RT @toMMilanello: Oggi e giovedì prossimo l’Ajax, poi - se va - in semifinale Manchester United o Granada. Ipotetica finale contro una tra… - SPress24 : Dinamo Zagabria-Villareal 0-1, colpo degli spagnoli- Le pagelle - Daniele20052013 : Video Dinamo Zagabria Villarreal 0-1: risultato, gol e highlights | Superscudetto - sportli26181512 : Dinamo Zagabria-Villarreal 0-1: Nella undicesima giornata dell'Europa League, vittoria esterna per il Villarreal. S… - sportli26181512 : Europa League, i risultati: vittorie di Roma, Manchester e Villareal. Pareggio Arsenal: Questi i risultati della pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Zagabria

Un bel passo avanti lo fa anche il Villarreal di Emery, che vince di misura acontro la, piegata da un rigore trasformato da Gerard Moreno . Solo un pari a Londra contro lo Slavia ...Di seguito i risultati degli altri quarti di finale: Arsenal - Slavia Praga 1 - 1 (Pepe 87'; Holes 94')- Villareal 0 - 1 (Gerard Moreno 44') Granada - Manchester United 0 - 2 (...Nell'andata dei quarti pesante 2-0 a Granada per i 'Red Devils', mentre la squadra di Emery passa sul campo della Dinamo Zagabria (0-1). I 'Gunners' beffati nel finale a Londra dallo Slavia Praga (1-1 ...La Dinamo Zagabria non è riuscita ad incassare un risultato positivo contro il Villareal, com'è andata la partita? Clicca qui per scoprirlo!