IL SILVERADO ARRIVA IN ITALIA

MOTORI BENZINA DA 355 E 420 CV E DIESEL DA 270 CV La Chevrolet, oltre oceano, è nota soprattutto per le sue sportive, ma gli amanti della auto targate "USA" sanno bene che c'è dell'altro. Oggi ...

Oggi parliamo di1.500, un pick - up iconico e lo facciamo perchéin Italia, sotto l'egida del gruppo Cavauto e concessionarie collegate "American Division". Parliamo di un bel ......su questo fronte visto che il suo presidente Mark Reuss ha annunciato che in futuro arriverà una versione elettrica del pickup Chevrolet. Nuovo Hummer elettrico: dopo il pickup...Chevrolet Silverado si aggiunge alla carica, è proprio il caso di dirlo, dei grandi pick-up elettrici americani. I cosiddetti truck sono la categoria di auto più apprezzata sul mercato USA, e General ...La General Motors ha confermato che lancerà una variante a batteria di uno dei suoi modelli più popolari: sarà prodotto nella Factory Zero di Detroit assieme al nuovo Hummer ...