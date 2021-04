Il giornalista Maniaci assolto dall’accusa di estorsione e condannato solo per diffamazione (Di giovedì 8 aprile 2021) Il giornalista Pino Maniaci è stato assolto dall’accusa di estorsione, che nel 2016 gli era costata l’obbligo di dimora. Il giudice monocratico di Palermo lo ha invece condannato ad un anno e cinque mesi per diffamazione con un risarcimento per le parti civili da quantificare in sede civile e una provvisionale esecutiva sempre per le parti civili . “La procura ci fa una figura di m… alla sentenza che mi assolve per le estorsioni”, ha detto il direttore dell’emittente Telejato all’uscita dal palazzo di giustizia, commentando l’esito del processo. Per lui il pm Amelia Luise aveva chiesto la condanna a 11 anni e sei mesi di carcere, soprattutto per la pesante accusa di estorsione nei confronti degli ex sindaci di Borgetto e Partinico. “E’ stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) IlPinoè statodi, che nel 2016 gli era costata l’obbligo di dimora. Il giudice monocratico di Palermo lo ha invecead un anno e cinque mesi percon un risarcimento per le parti civili da quantificare in sede civile e una provvisionale esecutiva sempre per le parti civili . “La procura ci fa una figura di m… alla sentenza che mi assolve per le estorsioni”, ha detto il direttore dell’emittente Telejato all’uscita dal palazzo di giustizia, commentando l’esito del processo. Per lui il pm Amelia Luise aveva chiesto la condanna a 11 anni e sei mesi di carcere, soprattutto per la pesante accusa dinei confronti degli ex sindaci di Borgetto e Partinico. “E’ stata ...

