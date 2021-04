Il CEO di Na’Vi chiede scusa per la confusione generata attorno al rimpiazzamento di GeneRal nel roster

Leggi su esports247

(Di giovedì 8 aprile 2021) In questi ultimi giorni ci sono state molte voci contro Natus Vincere dopo che ha deciso di rimpiazzare Viktor “” Nigrini con RAMZES nel propriodi Dota 2 proprio pochi giorni prima dell’inizio del 2021 Dota Pro Circuit. Molti fan e addetti ai lavori nel mondo esports hanno etichettato questa decisione come uno sbaglio che andrà a minare la ottima reputazione dinella regione CIS. Per cercare di spiegare meglio quanto successo è allora sceso in campo direttamente il CEO della società Yevhen Zolotarov con un post dedicato alla vicenda. Tutto ha inizio a dicembre quando la società assume in blocco ildi Dota 2 di FlyToMoon. L’organizzazione decide di lasciare la massima libertà ai giocatori, cosa abbastanza inusuale a questi livelli. Questa non è la consuetudine della società in altre ...