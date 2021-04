“I talenti del reddito di cittadinanza in azione”, domani la conferenza stampa all’Interporto di Nola (Di giovedì 8 aprile 2021) Venerdì 9 aprile alle ore 10, presso il palazzo Convegni dell’interporto di Nola, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “I talenti del reddito di cittadinanza in azione: Progetto Ri-Parti Con l’Export”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, ICE -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e CIS Interporto Campano. Il programma dei lavori prevede tra i saluti Alfredo Gaetani, presidente Interporto Campano, e Ferdinando Grimaldi, presidente Cis Nola.Introduce Carlo Maria Ferro, presidente ICE, con Michele Raccuglia, responsabile Area Territoriale Campania – Calabria ANPAL Servizi. Interventi di Giuseppe Romano, presidente del Consorzio ASI di Napoli, e Claudio Ricci – AD CIS ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Venerdì 9 aprile alle ore 10, presso il palazzo Convegni dell’interporto di, si svolgerà ladi presentdell’iniziativa “Ideldiin: Progetto Ri-Parti Con l’Export”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, ICE -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e CIS Interporto Campano. Il programma dei lavori prevede tra i saluti Alfredo Gaetani, presidente Interporto Campano, e Ferdinando Grimaldi, presidente Cis.Introduce Carlo Maria Ferro, presidente ICE, con Michele Raccuglia, responsabile Area Territoriale Campania – Calabria ANPAL Servizi. Interventi di Giuseppe Romano, presidente del Consorzio ASI di Napoli, e Claudio Ricci – AD CIS ...

