Fognini-Munar in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Atp Marbella 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Fabio Fognini affronterà Jaume Munar in occasione del secondo turno dell'Atp 250 di Marbella 2021. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, l'azzurro dovrà vedersela con il giovane iberico, reduce da una finale Challenger nella medesima località persa per mano di Gianluca Mager. L'incontro si svolgerà oggi giovedì 8 aprile, come secondo match dalle ore 12:00 italiane (dopo Davidovich Fokina-Ivashka). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell'evento iberico e potrà garantirne la fruizione televisiva, con live streaming sul sito ufficiale dell'emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sulla sfida in questione.

