Foggia | manifesto funebre per il testimone di giustizia deceduto | dopo che agenzie funebri avevano rifiutato di stamparlo I cittadini onesti piangono la morte di Mario Nero

"I cittadini onesti di Foggia piangono la morte di Mario Nero. testimone di giustizia, esempio di coraggio". Il manifesto che ricorda la scomparsa dell'uomo finito sotto protezione per un decennio dopo aver testimoniato contro l'omicida di Giovanni Panunzio, imprenditore ribellatosi alla mafia, alla fine è comparso sui muri della città. Giovanna Belluna, la nuora di Panunzio, ha evidenziato nel corso della trasmissione di Rai2 "Anni 20" che le agenzie funebri non avevano voluto stampare il manifesto.

