Europa League, quarti di finale: programma, squadre e diretta tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo la due giorni monopolizzata dalla Champions League, sulle scene europee torna anche l'Europa League con i quarti di finale della sorella minore della coppa dalla grandi orecchie. A differenza della massima competizione continentale per club, l'Italia vanta una superstite in questo torneo: è la Roma di Paulo Fonseca. Ecco il programma, le squadre e la diretta tv. Fasi caldissime anche in Europa League. La coppa detenuta dal Siviglia, che ha battuto in finale l'Inter di Antonio Conte nella scorsa edizione, è in palio. Sono rimaste in otto ad accampare pretese sul trofeo che verrà assegnato a Danzica. Il nostro calcio, come detto, può vantare una sola partecipante: è la Roma di Paulo Fonseca che ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League L'MLS è un campionato straordinario ...affacciatosi sul panorama statunitense nel 1996 con la prima storica edizione della Major League ... per un motivo o per un altro, non hanno avuto fortuna in Europa: Josef Martinez, Sebastian Giovinco e ...

Van der Meyde: 'Ibra, che corse in macchina per Amsterdam! Adriano il più forte, Capello mi voleva alla Juve' LE SPERANZE DELLA ROMA - 'L'Ajax è favorito, può vincere l'Europa League. La sua miglior qualità è il gioco di posizione: i giocatori occupano tutto il campo e l'idea di base è quella di dominare il ...

Europa League, calendario e orari delle partite dei quarti Sky Sport Champions, Juventus, Lazio e Roma: le ultimissime Vigilia di Europa League per la Roma. ROMA – Andata delle semifinali di Champions il Psg mette mezzo piede in semifinale grazie al 3-2 sul Bayern Monco in Germania. Inzaghi positivo al Covid… Leggi ...

Europa League, si parte con i quarti di finale: il programma della serata Questa sera torna l'Europa League con le 4 sfide valide per i quarti di finale di andata del torneo. Ecco il programma completo.

