Advertising

frapietrella : Uno forte di cui si parlerà molto. Piace (anche) al Milan, ha segnato alla Spagna, difficile da pronunciare e scriv… - Gazzetta_it : #Calciomercato Estro, slalom e gol: chi è #Kvaratskhelia, il georgiano che piace al #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Estro slalom

La Gazzetta dello Sport

Guida ai telecronisti. Kvaratskhelia si pronuncia così: "Cuarascelia". La "T" non si dice, il resto è facile. E forse conviene impararlo bene. Khvicha gioca nel Rubin, ha segnato alla Spagna con la ...Prende palla sulla sinistra e inizia logigante. Ne salta uno, poi due, anche tre. Arriva ... Centrocampo tipo con Arini e Altobelli in supporto all'di Di Paolantonio. Iacoponi parte sulla ...Esterno offensivo classe 2001 del Rubin Kazan, s'è messo in luce segnando contro la Spagna. L'unico connazionale ad aver giocato in rossonero finora è Kaladze ...Un minuto dopo è l’estro del brasiliano Neymar e dell’argentino Di Maria ... e decide di partire in progressione solitaria e come in uno slalom tra birilli, aumenta la frequenza dei passi, ne fa 10 in ...