Crosetti | Juve-Napoli è il segno di un campionato che si trascina surreale

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Al di là dei risultati che non cambiano la classifica ma un poco il destino bianconero,racconta i paradossi e l’incoerenza di un tempo di calcio sgangherato Scrive Mauriziosu Repubblica, considerando diversi fattori, innanzitutto che mai si era giocata la gara di andata prima di quella di ritorno, che ad ottobre non si giocò per due positivi nel, mentre ieri si è scesi in campo con due positivi nellantus. Lo scudetto della serietà? Al Sassuolo, che non si porta mai appresso i positiviparla di unche cerca dirsi verso la fine con un protocollo ormai calpestato, col rischio di altri rinvii forse pilotati, le Asl amiche intervengono a richiesta, ma nessuno che si sia posto il problema ...