Covid: Salvini, 'correre su piano vaccini, se Ue dorme guardare all'estero' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "correre sul piano vaccinale, e se l'Europa sbaglia, dorme o rallenta bisogna trovare il modo, come stanno facendo altri Paesi, di rivolgersi anche all'estero perché la salute degli italiani merita ogni tipo di sforzo e di contratto senza risparmiare euro sulla pelle dei cittadini. E anche questa volta, ahimé, le istituzioni europee si stanno dimostrando vecchie, non al passo con i tempi, non all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "sulvaccinale, e se l'Europa sbaglia,o rallenta bisogna trovare il modo, come stanno facendo altri Paesi, di rivolgersi anche all'perché la salute degli italiani merita ogni tipo di sforzo e di contratto senza risparmiare euro sulla pelle dei cittadini. E anche questa volta, ahimé, le istituzioni europee si stanno dimostrando vecchie, non al passo con i tempi, non all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo". Così il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Mario Draghi.

