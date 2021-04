Covid, Mario Draghi: “Non ho una data”, le parole del Premier (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sulla questione Covid in Italia: il Governo sta lavorando per le riaperture. Draghi ha spiegato qual è attualmente la situazione Covid in Italia (Getty Images)Continuano ad essere fra gli argomenti principali di queste settimane: i cittadini vogliono sapere quando ci saranno le riaperture. Il Covid ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. Ad oggi, i vaccini, rappresentano la nostra unica speranza per riuscire a superare quanto prima questa fase di crisi socio economica. In conferenza stampa, il Premier Mario Draghi, ha fatto il punto della situazione attuale in Italia. Nonostante i tanti ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Il, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sulla questionein Italia: il Governo sta lavorando per le riaperture.ha spiegato qual è attualmente la situazionein Italia (Getty Images)Continuano ad essere fra gli argomenti principali di queste settimane: i cittadini vogliono sapere quando ci saranno le riaperture. Ilha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. Ad oggi, i vaccini, rappresentano la nostra unica speranza per riuscire a superare quanto prima questa fase di crisi socio economica. In conferenza stampa, il, ha fatto il punto della situazione attuale in Italia. Nonostante i tanti ...

Advertising

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - Agenzia_Ansa : 'Il 30 aprile è la data di scadenza del periodo previsto nell'ultimo decreto per le misure anti contagio da Covid.… - rtl1025 : ?? 'Il governo ha come priorità aiutare le fasce più povere della popolazione, spesso le più esposti alla crisi del… - gnomini : RT @pianetagenoa: La brutta avventura del Covid è finita: Mario Epifani domani tornerà a casa - - MrSpazzaneve : RT @Open_gol: «Ma con che coscienza un giovane salta la lista lasciando esposti gli over 75 anni a un rischio concreto di morte?» https://t… -