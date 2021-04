Covid in Campania, oggi 1.933 positivi e 50 morti: l'indice di contagio stabile al 9% (Di giovedì 8 aprile 2021) Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.933 positivi su 21.180 tamponi molecolari esaminati, 575 in più di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 aprile 2021) Aumentano i nuovima cala la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.933su 21.180 tamponi molecolari esaminati, 575 in più di...

